Всю Украину охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Сначала в Киеве, а затем и по всей Украине в пятницу, 23 января, по состоянию на 16.47 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушная тревога объявлена из-за ракетной угрозы.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!» — говорится в сообщении ВС.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее.