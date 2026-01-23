- Дата публикации
Всю Украину охватила воздушная тревога: какая угроза
Сначала в Киеве, а затем и по всей Украине в пятницу, 23 января, по состоянию на 16.47 объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает КГГА в Telegram.
Воздушная тревога объявлена из-за ракетной угрозы.
«Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!» — говорится в сообщении ВС.
Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее.