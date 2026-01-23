ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2813
Время на прочтение
1 мин

Всю Украину охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога объявлена из-за ракетной угрозы.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Воздушная тревога

Воздушная тревога / © ТСН.ua

Сначала в Киеве, а затем и по всей Украине в пятницу, 23 января, по состоянию на 16.47 объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает КГГА в Telegram.

Воздушная тревога объявлена из-за ракетной угрозы.

«Ракетная опасность по всей территории Украины! Зафиксирован взлет МиГ 31 К!» — говорится в сообщении ВС.

Ранее авиаэксперт Анатолий Храпчинский объяснил, почему сбивать и перехватывать «Шахеды» становится все труднее.

Дата публикации
Количество просмотров
2813
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie