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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1514
Время на прочтение
1 мин

Всю Украину охватила воздушная тревога: какая угроза

Украину охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
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Воздушная тревога

Воздушная тревога / © tsn.ua

Всю территорию Украины днем 21 июня охватила воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Информацию подтвердили в ПС.

«Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — сообщают Воздушные силы ВС Украины.

Информация будет обновляться.

Ранее в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
1514
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