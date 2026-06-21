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- Украина
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Всю Украину охватила воздушная тревога: какая угроза
Украину охватила воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К.
Всю территорию Украины днем 21 июня охватила воздушная тревога. Есть угроза ракетного удара.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Информацию подтвердили в ПС.
«Внимание! Вся Украина – ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К!» — сообщают Воздушные силы ВС Украины.
Информация будет обновляться.
Ранее в Киеве и ряде областей звучала воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
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