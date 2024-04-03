Всюду разрушенные дома и побитые дронами авто: в полиции показали кадры из города-призрака в Донецкой области

Из опасного населенного пункта, где везде только разрушенные здания и разбитые дронами автомобили, идет эвакуация.

На Донбассе есть город-призрак, в котором проживает 50 жителей. В Нацполиции показали, как выглядит Максимилиановка, расположенная на линии фронта.

Об этом говорится в сообщении МВД Украины.

В полиции показали, как живет город-призрак Максимилиановка Донецкой области

Как живет Максимильяновка

На подступах к населенному пункту идут бои. Вокруг только разрушены дома и подбитые дронами автомобили. Несмотря на ежедневные удары россиян, в Максимилианке остаются около 50 жителей.

"12 человек живут на краю села — в нескольких сотнях метров от линии боеприкосновения. Но и сюда группа полиции "Белый Ангел" доставляет гуманитарную помощь. На этот раз полицейские развозили овощные и продуктовые наборы", — отметили в ведомстве.

Как живет Максимилиановка в Донецкой области

Из опасного населенного пункта продолжается эвакуация. В полиции отмечают, что на днях "Белые Ангелы" вывезли двух человек мужа и его жену, которой понадобилась срочная медицинская помощь.

"Однако не все пожилые люди готовы покинуть свои дома. Последствия этого трагичны. Через несколько дней после гуманитарного рейса "Белые Ангелы" вернулись в деревню, чтобы забрать тело погибшей женщины. Российский снаряд убил ее на пороге дома", — резюмировали правоохранители.

Напомним, россияне избрали новую цель после Авдеевки.

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