ВТЭК рассказали, как повысить устойчивость энергосистемы

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Об этом в своей колонке заявил директор по стратегии ДТЭК Иван Гелюх.

Он рассказал, что полномасштабная война показала, что традиционная модель энергосистемы, построенная вокруг крупных централизованных объектов, больше не отвечает современным вызовам.

Эта модель больше не работает в реалиях современного мира. Ответ Украины состоит не просто в восстановлении разрушенного. Она заключается в создании энергетической системы другого типа – децентрализованной, цифровой и более устойчивой», – подчеркнул Гелюх.

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Он отметил, что распределенная генерация, системы хранения энергии и разумные сети делают энергетические системы более устойчивыми.

Также Гелюх добавил, что в условиях обстрелов важно уметь быстро восстанавливаться и поддерживать свет в домах.

«Технологи делают это возможным. Цифровое управление сетями, автоматизация и искусственный интеллект помогают операторам быстрее выявлять неисправности, более эффективно восстанавливать электроснабжение и информировать потребителей во время отключений», — пояснил он.

В то же время Гелюх подчеркнул, что эти инструменты не заменяют людей, но они помогают квалифицированным командам действовать более эффективно, когда на счету каждая минута.

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Ранее совещательный совет ДТЭК представил «Белую книгу» с рекомендациями по восстановлению и модернизации украинской энергетики, усилению роли частного сектора и привлечению инвестиций в отрасль.

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