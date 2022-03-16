Втихую сжигают тела россиян и не выплачивают компенсацию мобилизованным жителям "ЛДНР": ГУР Минобороны Украины

Из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на погребение.

Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых мобилизованных так называемых "ЛНР/ДНР" и сжигают тела россиян.

Об этом сообщает ГУР Министерства обороны Украины.

По информации украинской разведки, во временно оккупированном Луганске в магазине "Копейка" открыт пункт выдачи тел погибших "мобилизованных" жителей оккупированных территорий. Выдачей тел занимается так называемая "полиция" оккупантов. При этом из документов родственникам погибших выдают только свидетельство о смерти и разрешение на погребение. Никаких документов, указывающих на место гибели и обстоятельства смерти, нет.

Родственникам объясняют, что никакие выплаты за смерть мобилизованных из "ЛНР" и "ДНР" не предусмотрены даже при наличии российского паспорта. В то же время родственникам россиян за погибшего официально объявили о выплате 12 млн рублей. Такое отношение вызывает возмущение среди местного населения, впрочем "полиция" оккупантов не учитывает эти настроения.

Сейчас на территории ОРДЛО идет мобилизация граждан в ряды незаконных вооруженных формирований. Их без подготовки отправляют в "горячие" точки.

"По большей части их используют на передовой для расчистки препятствий и рытья окопов. Отмечается крайне низкий уровень обеспечения и нехватки пищи. Потери среди "новобранцев" достигают 70-80%. Чтобы скрыть реальное количество погибших, оккупанты используют Донецкий металлургический комбинат для сожжения трупов местных" и добровольцев, прибывших из России. Точное количество сожженных неизвестно", – сообщают в ГУР Минобороны Украины.

Напомним, что в Чернобыле Киевской области российские оккупанты грабят офисы предприятий и вывозят все – от спецодежды до компьютеров. Автотранспорт, оставшийся на территории предприятий, также уничтожен.