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"Вторая армия мира" изымает лодки для своих нужд на оккупированных территориях

"Вторая армия мира" изымает лодки для своих нужд на оккупированных территориях

Оккупанты отбирают лодки у жителей Херсонщины / Фото: Центр национального сопротивления

оккупанты отбирают даже резиновые надувные лодки.

Российские оккупанты начали массово изымать лодки у гражданских на временно оккупированной Херсонщине, пытаясь преодолеть дефицит плавсредств.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Представитель "второй армии мира" делают это без каких-либо обоснований и объяснений.

"Если раньше отдать на нужды "сво" плавсредство убеждали, то в течение нескольких последних дней россияне устроили настоящую облаву на частные домохозяйства. Отбирают не только катера или рыболовные лодки, но и резиновые надувные лодки", — говорится в сообщении.

В ЦНС напомнили, что похожая конфискация плавсредств для нужд оккупационной армии уже происходила в Херсонской области в прошлом году.

Тогда оккупанты изъятые лодки "официально" передали на баланс подразделениям российских террористических войск.

Напомним, в городе Торецке Донецкой области военные РФ намеренно убили двух жительниц и ранили одного гражданского.

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