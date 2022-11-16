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"Вторая армия мира" потратила 3 дорогие ракеты, чтобы уничтожить генделик в селе на Запорожье

Автор
Юлия ШевченкоЮлия Шевченко
Дата публикации
Просмотры
2457
Время на прочтение
1 мин
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"Вторая армия мира" потратила 3 дорогие ракеты, чтобы уничтожить генделик в селе на Запорожье

Фото: Associated Press

Российские оккупанты ракетами С-300 обстреляли Запорожскую область.

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожской области. Зафиксированы разрушения в одном из сел, в частности, разрушен небольшой придорожный ресторан.

Об этом сообщается в Запорожской ОВА.

"Зависть – вот основа российской агрессии к украинцам. Она была сотни лет назад, есть сейчас, будет и дальше. Им все нравится в Украине, кроме украинцев. Земля, поля, дома и наша кухня.
Сегодня около пяти утра "вторая армия мира" потратила три ракеты, чтобы развалить придорожный ресторан в селе Запорожского района. Голодная сволочь. Сами не едят и другим не дают. Это и есть их "великорусская национальная идея", — говорится в публикации ОВА.

Напомним, что российский истребитель Су-35 целился по украинской системе ПВО, но ошибся, поэтому дорогостоящая дефицитная ракета полетела в никуда.

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Дата публикации
Просмотры
2457
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