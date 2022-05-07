Вторая армия мира вывозят подсолнечное масло из захваченного завода в Запорожской области

Россияне известны мародерством на оккупированных территориях: вывозят на территорию РФ не только зерно и технику, но теперь масло.
Теперь жертвой мародеров стал Пологовский маслоэкстракционный завод. Военные второй армии мира вывозят с завода продукцию – подсолнечное масло.
Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края.
Следует заметить, что до российской оккупации завод являлся одним из крупнейших бюджетообразующих предприятий Пологовского района.
В настоящее время захватчики вывозят готовую продукцию. Ее предприятие должно было отгрузить иностранным партнерам. Отмечается, что последние уже испытывают нехватку высококачественной украинской продукции.
Как сообщалось, с оккупированной территории Луганской области российские оккупанты вывезли или уничтожили объем потребностей жителей региона в зерновых почти на три года. По данным Министра аграрной политики и продовольствия, вывезено около 100 тысяч тонн зерна. Сейчас в Луганской области посевная не начата.
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