Вторую ночь подряд Белую Церковь атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие

Пожар в Белой Церкви / © из соцсетей

Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов .

Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Волкотруб .

В результате удара возник пожар. К сожалению, погиб один человек, также есть пострадавшие. Все службы уже работают над ликвидацией последствий.

Местные власти предупреждают, что в некоторых районах возможно задымление. Жителей призывают закрыть окна и сохранять спокойствие.

Для фиксации повреждений жилых домов жителей просят обращаться в Центр обслуживания населения по телефонам:

067 310 77 55

099 310 77 55

063 310 77 55

