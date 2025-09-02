- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 76
- Время на прочтение
- 1 мин
Вторую ночь подряд Белую Церковь атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие
В Белой Церкви снова зафиксирована вражеская атака беспилотниками. В результате обстрела погиб человек, есть раненые и повреждения.
Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов .
Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Волкотруб .
В результате удара возник пожар. К сожалению, погиб один человек, также есть пострадавшие. Все службы уже работают над ликвидацией последствий.
Местные власти предупреждают, что в некоторых районах возможно задымление. Жителей призывают закрыть окна и сохранять спокойствие.
Для фиксации повреждений жилых домов жителей просят обращаться в Центр обслуживания населения по телефонам:
067 310 77 55
099 310 77 55
063 310 77 55
Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .