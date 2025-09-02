ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
76
Время на прочтение
1 мин

Вторую ночь подряд Белую Церковь атаковали дроны: есть погибший и пострадавшие

В Белой Церкви снова зафиксирована вражеская атака беспилотниками. В результате обстрела погиб человек, есть раненые и повреждения.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Пожар в Белой Церкви

Пожар в Белой Церкви / © из соцсетей

Вторую ночь подряд Белоцерковская община подвергается атаке вражеских дронов .

Об этом сообщил и.о. городского головы Владимир Волкотруб .

В результате удара возник пожар. К сожалению, погиб один человек, также есть пострадавшие. Все службы уже работают над ликвидацией последствий.

Местные власти предупреждают, что в некоторых районах возможно задымление. Жителей призывают закрыть окна и сохранять спокойствие.

Для фиксации повреждений жилых домов жителей просят обращаться в Центр обслуживания населения по телефонам:

  • 067 310 77 55

  • 099 310 77 55

  • 063 310 77 55

Напомним, что атака дрона на Нежин оставила город без воды и электричества .

Дата публикации
Количество просмотров
76
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie