Вторая попытка: пограничники снова задержали россиянина, который на матрасе пытался попасть в Украину

У села Сокиряны Черновицкой области пограничники задержали россиянина, который уже второй раз пытался незаконно попасть в Украину.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины – Западная граница.

Пограничники отметили, что 28-летний уроженец Хабаровского края РФ ранее проживал в Украине, однако его вид на жительство закончился в марте 2022 года. В январе 2023 года россиянин на надувном матрасе через реку Западный Буг переплыл из Польши в Украину. Его сразу задержали, россиянина оштрафовали и запретили въезд в Украину на 5 лет.

Фото: facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Однако российский гражданин на днях снова решил незаконно попасть на территорию нашего государства и пересек границу с территории Молдовы в Черновицкой области. Нарушитель задержан.

"Решается вопрос о начале уголовного производства по ст. 332-2 УКУ "Незаконное пересечение государственной границы Украины". Санкция статьи за пересечение границы Украины лицом, которому запрещен въезд на территорию Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы до трех лет", – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница

Напомним, в Черновицкой области на украинско-румынской границе официально открыли новый автомобильный пункт пропуска "Дьяковцы — Раковец".

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