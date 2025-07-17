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- Украина
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Вторая волна воздушных атак: Свитан предупредил об угрозе для областных центров
Российские террористы будут оказывать давление на гражданское население крупных городов.
В конце лета и в начале осени российская террористическая армия готовит вторую волну террористических воздушных атак, которые будут особенно опасными для жителей областных центров и городов с большим количеством населения.
Об этом предупредил в комментарии YouTube-каналу Times of Ukraine полковник ВСУ в отставке, военный эксперт Роман Свитан.
По его словам, под угрозой удара окажется вся территория Украины, но особенно места, по которым будет проходить поставка военной техники и боеприпасов, необходимых для обороны нашей страны.
Кроме того, считает эксперт, российские террористы будут оказывать давление на гражданское население крупных городов.
«Будут выбирать площади, на которых максимальное количество населения, то есть города с большой плотностью проживания, областные центры», — предположил Роман Свитан.
Эксперт считает, что противодействовать воздушному террору России удастся тогда, когда в Украине будет достаточно дронов-перехватчиков, которые будут расположены по всей линии фронта на глубину километров 50 и не позволят проникать вражеским беспилотникам.
По его подсчетам, если Россия производит в среднем 200 дронов в сутки, то в Украине должно быть не менее 3 дронов-перехватчиков на каждый российский беспилотник.
«Грубо говоря, если хотя бы полтысячи дронов будет изготавливаться за сутки этого будет достаточно, чтобы сдержать российское давление», — отметил Свитан.
Эксперт считает, что такого уровня производства при должном финансировании Украина может достичь через полгода.
Напомним, в ночь на 16 июля российская армия в очередной раз массированно обстреляла Украину ракетами и дронами, попадания были в разных регионах.