Вторая волна за сутки: в Крыму снова гремят взрывы — детали

Крым. Фото иллюстративное / © Pixabay

Реклама

Сегодня, 7 июня, под вечер, в оккупированном Крыму раздались взрывы.

Об этом сообщали местные пророссийские телеграммы-каналы. Атаку подтверждает «гауляйтер» оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Он заверил, что оккупанты отбивают атаку ВСУ, работает российская «Пэ-вэ-о». По словам гауляйтера, 18 БПЛА были сбиты. Однако, как мы знаем, россияне отчитываются о сбитии украинских БПЛА, даже если они успешно поражают цель.

Реклама

«Все, кто находятся на улицах, пройдите в укрытие, в ближайшие магазины, кафе. Главное сейчас не находиться на открытых просторах», — призывает гауляйтер.

В то же время, проукраинский паблик «Крымский ветер» сообщает, что мощный взрыв прогремел на аэродроме «Кача» на окраине оккупированного Севастополя. Перед этим резко заревел мотор самолета и погас, затем произошел взрыв.

Кроме того, в паблике опубликовали фото вражеского вертолета над Ялтой в сторону моря.

Заметим, что последствия этого «хлопка» пока неизвестно. Но в ночь на 7 июня Силы специальных операций ВСУ ударили по двум нефтяным объектам в оккупированном Крыму.

Реклама

Напомним, что в районе Чонгара зафиксирован вероятный удар по мосту. Оккупационные власти заявляют об атаке дронов и перекрытии движения в Крым через пункт «Джанкой».

Новости партнеров