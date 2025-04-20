Вторая за неделю смерть в академии ГПСУ: на Буковине нашли тело 19-летнего курсанта

Вторая за неделю смерть курсанта / © Госпогранслужба Украины

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В субботу, 19 апреля, на Буковине нашли тело курсанта с признаками огнестрельного ранения, обучавшегося в академии Госпогранслужбы.

Об этом передает «Суспільне Хмельницький» со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлию Шевченко.

19-летний курсант военного вуза из Хмельнитчины нес службу на участке ответственности Черновицкого пограничного отряда. По предварительным данным, около 18:20 часов субботы, парень выстрелил себе в голову из вверенного ему оружия.

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«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа вместе с криминалистами, проводится осмотр места происшествия. После завершения первоочередных мер будет решаться вопрос о регистрации уголовного производства по ч. 1 ст. 115 УК Украины с примечанием самоубийство», — отметили в прокуратуре.

Заметим, что это уже второй трагический случай вероятного самоубийства курсанта Национальной академии государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого. 17 апреля в Хмельницком в этой Академии нашли тело 20-летнего курсанта с признаками огнестрельного ранения. Он учился на первом курсе.

Напомним, что в 2023 году 18-летний курсант второго курса института №3 Львовского государственного университета внутренних был найден мертвым во время суточного наряда.