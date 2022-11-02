Вторая жизнь кусочков мыла: как сделать мочалку для душа или утеплить окна

Когда твердое мыло заканчивается, после него часто остаются обмылки – маленькие кусочки. Их не стоит выбрасывать, ведь они могут пригодиться в хозяйстве. ТСН.ua расскажет, как сделать мыло из кусочков и где еще их можно использовать.

Как сделать жидкое мыло из кусочков твердого

Если собрать старые обмылки, то получится замечательное жидкое мыло, которое снова можно использовать с пользой. Сделать его очень просто. Главное – следовать инструкции.

Вам понадобятся:

глицерин;

бутылка с дозатором;

кусочки мыла.

Что нужно делать:

Разрезать обмылки на мелкие кусочки или натереть на терке, сложить в бутылку с дозатором. Добавить 1 ст. ложку глицерина и горячую воду. Встряхивать бутылку, пока обмылки полностью не растворятся в воде.

Теперь вы можете смело пользоваться редким мылом собственного производства. Главное преимущество продукта в его натуральности. А вот входящий в его состав глицерин еще и помогает смягчить кожу рук.

Где можно использовать обмылки в обиходе: утепление окон и мочалка для душа

Как использовать обмылки в быту / Фото: pixabay.com

Еще наши мамы и бабушки знали лайфхак, как утеплять окна обмылками. Щели в окнах заклеивали обычно бумагой или скотчем, но клей часто плохо держит эти материалы. И здесь на помощь могут прийти именно кусочки мыла. Нужно лишь слегка смочить обмылок водой, а затем смазать им подготовленную заранее бумагу или скотч. Затем можно заклеивать щель в окне. Попробуйте и увидите, что так материалы будут держаться до самой весны.

Также из обмылок можно смастерить уникальную и очень удобную мочалку для душа. Она будет намыливаться сама, поэтому вы сможете сэкономить на геле. Нужно взять старое полотенце и нарезать его на куски. Их нужно сшить между собой так, чтобы получилось что-то похожее на карман. Внутрь положите небольшие кусочки старого мыла и зашейте разрез.

Такой мочалкой очень просто пользоваться. Ее нужно сначала намочить в воде, а затем просто намыливать кожу. Если у вас нет старого полотенца, можно воспользоваться носком.

Как сделать мыло из обмылок

Из кусочков мыла можно сварить мыло. Такой вариант совсем неплох, если учитывать как быстро растут цены на всевозможные товары, в том числе и бытовую химию.

Что вам понадобится:

горячая вода;

обмылки;

любая емкость (достаточно глубокая);

терка;

ложка;

кастрюля;

форма для брусков будущего мыла.

Что нужно делать:

Сначала готовится мыльная основа. Для этого: на терке натираются обмылки, заливаются горячей водой и оставляются на 2 часа (пока не растворятся в жидкости). Чтобы мыло получилось более мягким и более полезным, воду можно заменить горячим молоком. По желанию к жидкости можно добавить также глицерин, ароматическое масло, измельченный активированный уголь. Далее кастрюля с мыльной основой ставится на водяную баню или огонь. Массу нужно перемешивать всё время, пока она будет нагреваться. Если на поверхности появится пенка, ее нужно удалить. Когда мыло полностью растворится, а остальные ингредиенты добавлены, кастрюлю можно снимать с огня. Формы для мыла смазываются растительным маслом и мыльная основа разливается. Субстанция остается при комнатной температуре на 1-2 часа. Затем готовое мыло следует хранить в сухом и теплом месте.

Помимо добавления активированного угля, ароматического масла, глицерина можно также добавить природные красители. К примеру, шафран, свекла, кофе, календула, каркаде, раствор какао.