Вторник будет богатым на обильные осадки: прогноз погоды в Украине на 13 декабря.

Во вторник, 13 декабря, на Украине будет много осадков в виде снега и дождя.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 13 декабря ночью в большинстве западных областей ожидается небольшой снег, в южной части умеренный дождь, местами с мокрым снегом, на востоке страны умеренные дожди, на остальной территории без существенных осадков, днем в Украине, кроме западной части, снег и мокрый снег, на юго-востоке страны дождь, в большинстве центральных, Сумской и Харьковской областей значительные осадки, налипание мокрого снега.

На дорогах Украины, кроме юго-востока, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в восточных областях порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 1-6° мороза, в Карпатах 5-10° мороза, в южных, восточных и Днепропетровской областях 0-5° тепла, днем в Крыму до 8° тепла.

Фото: Укргидрометцентр

В Киеве 13 декабря без существенных осадков. На дорогах гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью и днем 1-3° мороза.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что эта неделя, 12-18 декабря, в Украине будет холоднее предыдущей. В то же время декабрь можно назвать теплым месяцем, а также богатым на осадками. Как прогнозирует народный синоптик Станислав Щедрин, во второй половине декабря погода будет с минусами ночью и плюсовой днем.

В общей сложности зима 2022-2023, по прогнозам синоптиков, будет теплой, с кратковременными периодами похолодания.

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