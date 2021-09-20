Вторник будет дождливым и холодным: прогноз погоды в Украине на 21 сентября

В Карпатах ночью будет около 0°.
Во вторник, 21 сентября, в Украине будет преимущественно облачная, дождливая и холодная погода.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в большинстве областей, днем в северных и восточных областях местами небольшой, в Крыму умеренный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в южной и восточной частях ночью 5-10°, днем 12-17°, в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
В Киеве 21 сентября местами будет идти небольшой дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7°, днем 7-9°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень-2021 года. Так, согласно его расчетам, в сентябре еще будут теплые дни, однако в конце месяца в Украину придет холодная погода, в середине октября ожидаются первые заморозки, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.