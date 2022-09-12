Вторник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 13 сентября

В Одесской, Николаевской и Черновицкой областях возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.

Вторник, 13 сентября, в Украине будет дождливым.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон Пегги наклонил свою голову прямо над Украиной. Поэтому у нас — периодические дожди. Завтра, 13 сентября, Пегги, крутясь во все стороны, а точнее против часовой стрелки, как и положено циклонам, будет смещаться в восточном направлении. Поэтому во многих областях Украины все же будут идти дожди и дождики, но постепенно завтра днем западная и северная части будут освобождаться от влажной тяжелой облачности", — отметила она.

Диденко добавила, что температура воздуха во вторник будет достаточно неоднородной. Очень теплая погода ожидается завтра в Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областях и в Крыму — 18-23°. Холоднее всего будет вдоль полосы Сумщина-Полтавщина-Черкащина-Кропивницкий с районами и север Одесской области, здесь предполагается 11-15°. На остальной территории Украины максимально ожидается во вторник 13-17°.

В Киеве 13 сентября дожди более вероятны в ближайшую ночь, завтра утром и в первой половине дня. Завтра с обеда в столице будет без существенных осадков. Максимальная температура воздуха будет колебаться в пределах 12-14°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре дали прогноз погоды на сентябрь 2022 года.

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