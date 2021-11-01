Вторник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 2 ноября

Вторник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 2 ноября

Ночью и утром в Прикарпатье местами туман.

Во вторник, 2 ноября, в Украине будет преимущественно дождливая погода.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране, кроме западных областей, ожидаются небольшие дожди, ночью в южных и центральных областях, днем на Левобережье умеренный дождь. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в западных и северных областях 0-5° тепла, в Карпатах 0-5° мороза, на остальной территории 3-8° тепла, днем 9-14° тепла, на юге до 16°, в северных областях 6-11°.

В Киеве 2 ноября ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.

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