Вторник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 22 февраля

Вторник будет дождливым: прогноз погоды в Украине на 22 февраля

На высокогорье восточной части Закарпатской и горах Ивано-Франковской областей будет сохраняться значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Во вторник, 22 февраля, в большинстве регионов Украины будет идти дождь, а на западе еще и дуть сильный ветер.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра ночью в северных и большинстве западных областей, днем в южных, большинстве центральных и восточных областей ожидается небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с, днем в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 4° тепла до 1° мороза, в южной части 1-6° тепла, днем 7-12°, на западе страны 4-9° тепла. В Карпатах местами небольшой мокрый снег, температура в течение суток 0-5° мороза.

В Киеве 22 февраля ночью ожидается небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем около 10°.

Напомним, в начале февраля в Харьковской области разбудили сурка Тимка, который напророчил в этом году раннюю весну.

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