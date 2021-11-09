Вторник будет холодным, местами пройдут дожди: прогноз погоды в Украине на 9 ноября

В Карпатах, Сумской и Харьковской областях возможен мокрый снег.
Во вторник, 9 ноября , в Украине будет холодная, местами дождливая погода, в некоторых регионах возможен мокрый снег.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, по прогнозам синоптиков, сегодня в южных и восточных областях ожидаются умеренные дожди, ночью местами сильные дожди, в Карпатах, Сумской и Харьковской областях небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в южной части ночью 4-9° тепла, днем 6-11°.
В Киеве 9 ноября будет без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-4° тепла, днем 5-7°.
Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, в ноябре выпадет снег и ударит мороз.
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