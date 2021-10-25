Вторник будет холодным, с ночным морозом до минус 9°: прогноз погоды в Украине на 26 октября

Вторник будет холодным, с ночным морозом до минус 9°: прогноз погоды в Украине на 26 октября

Синоптики прогнозируют небольшую облачность.

Во вторник, 26 октября, в Украине будет сухо и холодно, ночью мороз до 5-9°.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в стране будет без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на крайнем востоке страны и высокогорье Карпат 4-9° мороза, днем 8-13° тепла.

В Киеве 26 октября также осадки не ожидаются. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем около 10° тепла.

Напомним, ранее народный синоптик дал прогноз погоды на осень 2021 года. Так, согласно его расчетам, октябрь будет холодный, а в ноябре уже выпадет снег и ударит мороз.

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