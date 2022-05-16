Вторник будет преимущественно сухим и солнечным: прогноз погоды в Украине на 17 мая

Вторник будет преимущественно сухим и солнечным: прогноз погоды в Украине на 17 мая

Во вторник, 17 мая, в Украине будет преимущественно сухо и тепло.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 17 мая, в стране будет без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье днем ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9°, на юге страны 10-15°, днем 16-21°, в Одесской области до 25°.

В Киеве 17 мая также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 18-20°. 17-18 мая в столице и области буде преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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