Вторник будет преимущественно сухим и жарким: прогноз погоды в Украине на 23 августа

23-24 августа в Донецкой, Харьковской, Полтавской, Сумской, 24 августа в Киевской и Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вторник, 23 августа, в Украине будет преимущественно сухим и жарким.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 23 августа в стране будет преимущественно без осадков, только на Закарпатье и Прикарпатье ожидаются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, в восточных и юго-восточных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 13-18°, на юге и востоке страны 17-22°, днем 27-32°, в восточных областях до 35°.

В Киеве 23 августа будет сухо. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 16-18°, днем около 30°.

Напомним, ранее климатолог Светлана Бойченко заявила, что погода в Украине летом 2022 года будет с такими же перепадами, как было и зимой 2021-го. По ее словам, температура летом может резко падать и подниматься. Это, в свою очередь, приведет к грозам и шквальным ветрам.

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