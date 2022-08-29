Вторник будет преимущественно сухим и жарким: прогноз погоды в Украине на 30 августа

30-31 августа в северных, центральных, большинстве западных, Донецкой, Харьковской, Херсонской и Запорожской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Во вторник, 30 августа, в Украине будет преимущественно сухо и жарко.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 30 августа в стране будет без осадков, лишь днем в юго-западной части местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 13-18°, в южной части 17-22°, днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 23-28°, на остальной территории 29-34°.

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В Киеве 30 августа будет сухо. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 26-28°. 30-31 августа в столице и области будет удерживаться чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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