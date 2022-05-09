Вторник будет преимущественно сухим: прогноз погоды в Украине на 10 мая

Вторник будет преимущественно сухим: прогноз погоды в Украине на 10 мая

Во вторник, 10 мая, в Украине будет сухо, ночью в некоторых регионах ожидаются заморозки на поверхности почвы.

Завтра будет малооблачная погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, 10 мая будет преимущественно без осадков, лишь в восточных областях днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, в северных, центральных, местами западных и восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-3°, в южной части и в Закарпатье 7-12° тепла, днем 14-19°, в Закарпатье до 22°.

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В Киеве 10 мая также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 15-17°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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