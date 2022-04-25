Вторник будет с дождями и грозами: прогноз погоды в Украине на 26 апреля

Вторник будет с дождями и грозами: прогноз погоды в Украине на 26 апреля

Во вторник, 26 апреля, в Украине будет теплая, но в большинстве регионов дождливая погода.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, завтра в северных, большинстве западных, ночью и Винницкой и Черкасской областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, на остальной территории без осадков. Ночью и утром в южных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11° тепла, днем в западных и северных областях 12-17°, на остальной территории 18-23°.

На высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей 26 апреля будет сохраняться значительная снеговластная опасность (3 уровень). Ночью 26 апреля в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях грозы (I уровень опасности, желтый).

В Киеве 26 апреля также будет идти кратковременный дождь, ночью гроза. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 15-17°.

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