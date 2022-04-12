Вторник будет с дождями и сильным ветром: прогноз погоды на 12 апреля

Дневная температура будет составлять от 8 до 19 градусов тепла.
Во вторник, 12 апреля, в большинстве регионов будут осадки – дожди, местами сильные, а также сильный ветер.
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
В восточных, большинстве центральных и южных областей, Сумской, Черниговской областях дожди, на востоке и северо-востоке страны местами значительные дожди. На остальной территории будет без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Днем в Украине, кроме западных и Луганской областей, порывы 15-20 м/с.
Температура днем 8-13 градусов тепла, в Луганской и Харьковской местами 14-19 градусов, в северо-восточной части 4-9 градусов тепла.
В Киевской области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура днем около 10 градусов тепла.
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