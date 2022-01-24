Вторник будет со снегом и морозами: прогноз погоды в Украине на 25 января

Вторник будет со снегом и морозами: прогноз погоды в Украине на 25 января

Завтра будет облачно.

Вторник, 25 января, в Украине будет со снегом и морозами.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в западных областях ночью будет без осадков, днем небольшой мокрый снег, температура ночью 12-17° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла ( в Карпатах ночью 17-22°, днем 6-11° мороза). На остальной территории небольшой снег, лишь в большинстве северных областей без осадков, температура ночью 8-13°, на юге и юго-востоке 4-9° мороза, днем 2-7° мороза. На дорогах страны местами гололедица. Ветер северный с переходом в западных и северных областях на юго-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 25 января осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 5-7° мороза.

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих.

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