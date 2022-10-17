Вторник будет солнечным и теплым: прогноз погоды в Украине на 18 октября

Вторник, 18 октября, в Украине будет сухим, солнечным и теплым.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 18 октября в стране будет без осадков. Температура ночью от 4° до 1° мороза, в западных, северных областях и на побережье морей 4-9° тепла, днем в Украине 15-20°.

В Киеве 18 октября также будет сухо. Температура ночью 7-9° тепла, днем 17-19°.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре опровергли фейк касательно прогнозов о чрезвычайно суровой зиме. В то же время заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС Вера Балабух сообщила, что зима в этом году в Украине ожидается теплой.

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