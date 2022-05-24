Вторник будет теплым и солнечным: прогноз погоды на 24 мая

Вторник будет теплым и солнечным: прогноз погоды на 24 мая

Во вторник, 24 мая, осадков в Украине не ожидается. Должно быть тепло и солнечно.

Температура днем составит преимущественно 15-20 градусов, в западных и юго-западных областях до 24 градусов выше нуля.

Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.

Ветер северный, северо-западный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.

В Киевской области 24 мая без осадков. Температура днем 15-20 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве осадков не ожидается, ожидается солнечная погода. Температура днем 18-20 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 24 мая 2022 года / Фото: Укргидрометцентр

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