Вторник будет теплым и солнечным: прогноз погоды на 24 мая

Во вторник, 24 мая, осадков в Украине не ожидается. Должно быть тепло и солнечно.
Температура днем составит преимущественно 15-20 градусов, в западных и юго-западных областях до 24 градусов выше нуля.
Об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометцентра.
Ветер северный, северо-западный, на западе страны юго-восточный, 5-10 м/с.
В Киевской области 24 мая без осадков. Температура днем 15-20 градусов. Ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с.
В Киеве осадков не ожидается, ожидается солнечная погода. Температура днем 18-20 градусов.
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