Вторник будет теплым, но местами дождливым: прогноз погоды в Украине на 3 мая

Вторник будет теплым, но местами дождливым: прогноз погоды в Украине на 3 мая

Во вторник, 3 мая, в Украине будет тепло, в некоторых регионах будут идти кратковременные дожди.

Завтра в стране будет облачно с прояснениями.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, в северных областях местами ожидается небольшой дождь, днем в большинстве западных областей умеренные кратковременные дожди, кое-где с грозами, на остальной территории без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8°, в восточных областях 1-6° тепла, днем 15-20°, в Закарпатье до 23°.

В Киеве 3 мая ночью без осадков, днем будет идти небольшой кратковременный дождь. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 17-19°.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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