Вторник в Украине будет с осадками: прогноз погоды на 27 декабря

Во вторник, 27 декабря, в большинство областей Украины придут осадки преимущественно в виде дождей, но местами будет идти мокрый снег.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Так, по прогнозам синоптиков, 27 декабря в стране ожидаются дожди, на севере и востоке страны с мокрым снегом (ночью в южной части и восточных областях без существенных осадков). Ночью и утром местами в юго-восточной части туман, в северных и северо-восточных областях на дорогах гололед.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, на Прикарпатье порывы, 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в западных областях и в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 5-10° тепла.

В Киеве 27 декабря также будет идти дождь, ночью возможен мокрый снег. Ночью и утром на дорогах местами гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью около 0°, днем 3-5° тепла.

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Прогноз на Новый год

Напомним, ранее синоптики рассказали, какой будет последняя неделя 2022 года и какая погода ожидает украинцев в новогоднюю ночь. На Новый год, по прогнозам, также будет отсутствовать снеговой покров.

По словам народного синоптика Станислава Щедрина, погода в Украине до конца 2022 года и в первой половине января-2023 будет аномально теплой.

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