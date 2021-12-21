Второе надругательство за месяц: в центре Тернополя забросали яйцами памятник Степану Бандере

Коммунальщики будут обращаться в полицию.

В Тернополе второй раз за месяц хулиганы надругались над памятником Степану Бандере. 14 декабря двое жителей Житомира облили скульптуру красной краской, а 21 декабря неизвестные забросали яйцами монумент.

Об этом сообщает "Суспильное".

Информацию о том, что в центре Тернополя неизвестные забросали яйцами памятник Степану Бандере, подтвердил также директор "Объединения парков культуры и отдыха Тернополя" Николай Ткач. Он сообщил, что коммунальщики уже отчищают монумент и готовят обращение в полицию.

Напомним:

В центре Тернополя неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере. Инцидент произошел во вторник, 14 декабря.

Впоследствии задержали двух 21-летних жителей Житомира. За это им может грозить ограничение или лишение свободы.

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