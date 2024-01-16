"Второе по значению поражение после крейсера "Москва": Данилов об уничтожении самолетов РФ

В преддверии Воздушные силы уничтожили российские самолеты А-50 и Ил-22 над Азовским морем. Террористам нечего делать в нашем небе.

Об этом в интервью 24 каналу сказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Враг должен понять: если в украинском небе будут появляться люди, которых мы сюда не приглашали, их обязательно будут уничтожать наши Вооруженные Силы. Как утверждает Данилов, произошедшее это незаурядное событие.

"После "Москвы" второе по значению поражения очень фундаментальных вещей для России. Поверьте, "на болотах" сейчас "вой" стоит страшный, потому что они даже представить себе не могли, что у нас есть возможности делать такие вещи", — уверяет он.

Есть предварительная информация о том, что на борту находился один из генералов Российской Федерации. Если это правда, говорит Данилов, то они базировались именно на том аэродроме, из которого периодически вылетают эти бомбардировщики, уничтожающие наших детей и инфраструктуру. Однако эти данные нуждаются в уточнении.

Чем могли быть уничтожены самолеты

Данилов иронически заметил, что вражеская авиация была уничтожена "тем, чем нужно". Очевидно, у нас есть возможности.

"Я не могу сейчас подчеркивать, какими средствами поражения это было сделано. Однако мой утренний разговор с генералом Лысюком не могу сказать, что поразил или удивил меня, но было очень приятно. Операция готовилась в совершенно закрытом режиме, она оказалась удачной", – говорит чиновник.

В инфопространстве звучали мнения экспертов о том, что самолеты могли быть обезврежены с помощью F-16. Однако Данилов отвергает такие слухи.

"Я думаю, что нет. Это точно не F-16. С F-16 еще нужно нам немного подождать. Вы знаете, что процесс сейчас продолжается, он непростой, сложная техника. Наши военные делают все возможное и невозможное для того, чтобы как можно скорее овладеть этой техникой. Я могу сказать, что успехи есть и они очень-очень мощные", – считает Данилов.

Прежде нам следует подготовить еще дополнительную инфраструктуру и технический состав. Этими вопросами занимаются.

"F-16 обязательно будет в нашем небе, обязательно будет нас защищать. Однако тогда уж им вообще не будет куда двигаться, потому что это уже другого уровня оружие. Оно точно не даст властвовать россиянам в небе", — акцентировал секретарь СНБО.

Если бы у нас было закрыто небо раньше, добавляет он, то достижения нашего контрнаступления были бы совсем другие.

Ранее говорилось, что Украина начинает иметь огневые средства поражения, которыми может сбивать "жирные" цели оккупантов. Сбивка А-50 будет способствовать улучшению ситуации на юге.

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