Второе политическое убийство во Львове: Портников назвал главную цель преступления

Место убийства Парубия.

Место убийства Парубия. / © Суспільне

Сегодняшнее убийство Андрея Парубия – второе политическое убийство во Львове. Речь идет о методологии.

Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников на своем YouTube канале.

Он отмечает, что в 2016-м избрание Парубия председателем Верховной Рады воспринималось как личное поражение о российском политическом лагере и тех, кто продолжал после аннексии Крыма и начала войны на Донбассе рассчитывать на политический реванш.

“Кто-то может погибнуть от ударов на фронт. Кто-то может не дождаться завтрашнего дня буквально в собственной квартире в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Днепре, в Запорожье. Все это удары по расшатыванию украинского государства. Все это попытка лишить нас: и людей, которые готовы это государство защищать, и людей, готовых интересы того государства отстаивать политически. Вот так выглядит сегодня то, что произошло во Львове”, - подчеркнул Портников.

По его словам, враги Украины, прежде всего, хотят начать с тех политиков, которые являются представителями патриотического лагеря.

"Суть в том, что все это атаки на украинцев. Атаки этого государства, которое хочет, чтобы украинцев вообще не было. А так и тех, кто хочет лишить украинцев их защитники в широком смысле этого слова: и в военном, и в общественном, и в политическом", - добавил публицист.

Как сообщалось, 30 августа во Львове был убит Андрей Парубий. В Нацполиции сообщают, что около полудня поступило сообщение о стрельбе. В результате полученных травм пострадавший погиб на месте. Правоохранители объявили план перехвата Сирена.

Напомним, Ирина Фарион скончалась в больнице после того, как в нее стреляли 19 июля 2024 возле многоквартирного дома на улице Масарика, 3, где она жила. Вскоре в Днепре задержан подозреваемый в преступлении Вячеслав Зинченко . Он находится под стражей в СИЗО.

