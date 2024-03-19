Второе рождение на "нуле": история военного Василия, который оказался в двух метрах от смерти

Для морского пехотинца Василия, который 72 суток провел на передовой, День рождения стал судьбоносным, когда он оказался на волоске от смерти.

Василий, 24-летний военнослужащий 505-го отдельного батальона морской пехоты, провел 72 суток на передовой. Свой День рождения, который стал судьбоносным, он встретил прямо на позициях, в эпицентре ожесточенных боев.

Историю юноши рассказали в Страткоме ВСУ.

"В тот день мне исполнилось 24 года. Тогда же я, можно сказать, родился во второй раз. Когда перебегал с точки на точку, в двух метрах от меня упал сброс с вражеского дрона. Он должен попасть точно в меня, но я зацепился за проволоку и буквально на несколько секунд задержался", – рассказал защитник.

Василий вспоминает, как вернулся на позицию, и ребята встретили его "подарком" – энергетиком, "Сникерсом" и свечкой, перемотанными скотчем.

Эти подарки от собратьев были настоящим сокровищем, ведь логистика была настолько усложнена, что даже воду иногда приходилось доставать с риском для жизни, бегая к местным колодцам под постоянными обстрелами и под прицелом FPV-дронов.

Тогда на участке фронта, где был Василий, враг работал всем имеющимся вооружением. Авиация, артиллерия, минометы, танки, беспилотники-камикадзе – туда летело все.

"Сонцепек" как-то ударил неподалеку от нас. Однако, даже в таких условиях, несмотря на постоянную опасность, мы держали позиции, отражали штурмы противника, осуществляли эвакуацию раненых", — вспомнил военный.

Напомним, ранее тяжелораненый защитник Украины Андрей Смоленский рассказал, чего никогда нельзя говорить вернувшемуся с фронта военному. Военный призвал с уважением относиться к защитникам Украины и объяснил, что военным не нужно проявлять сожаления, а стоит быть благодарным за их подвиг и благодарить их за оборону государства.

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