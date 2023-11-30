"Второго шанса не будет": невеста "Да Винчи" о слухах о расколе между военной и политической властью

Михайлова напомнила, что тогда, столетие назад, разные политические силы поставили личные амбиции высшего выживания государства и это завершилось катастрофой для украинцев.

Невеста погибшего Героя Дмитрия Коцюбайла ("Да Винчи") Алина Михайлова, которая является руководителем медицинской службы "УЛЬФ", эмоционально прокомментировала слухи о расколе между военным и политическим руководством страны.

Об этом она написала в Facebook.

"Я понимаю, почему Россия хочет расколоть военно-политическое руководство на "военное" и "политическое" и заставить их воевать друг с другом. Это единственный способ для врага разгромно победить Украину. Но я не понимаю и отказываюсь понимать, почему мы сами даем им то, что они хотят", – отметила Михайлова.

Она привела пример из истории, когда более 100 лет назад большевики оккупировали Киев и большую часть УНР, устроили террор, массовые убийства и геноцид украинцев. Однако впоследствии украинским властям удалось отбить столицу и освободить большую часть своей территории.

"Ситуация была сложная, но обнадеживающая: Украина выгнала оккупанта и установила свою законную власть на своих суверенных территориях. У нас был уникальный шанс построить независимое государство, и никто не знает, как бы сложилась история мира, если бы нам удалось. Мы упустили этот шанс и на бесконечно долгие 70 лет оказались в кровавом российском концлагере", – пишет парамедик.

Михайлова напомнила, что тогда, столетие назад, разные политические силы поставили личные амбиции высшего выживания государства.

"Кто-то видел себя Гетманом, кто-то – главой Директории, а закончили все в разных почетных статусах с приставкой "в эмиграции". Враг этим воспользовался и нанес нам сокрушительное поражение", – отмечает она.

Парамедик напомнила, что дальше последовали Голодоморы, ГУЛАГ, расстрелы, репрессии, русификация, мировые войны и 70 лет тюрьмы народов.

"Я раньше искренне удивлялась этой безграничной тупости. Как можно было так дешево променять государство? На что?..

2023 год. Более 100 лет спустя. И я вижу это своими глазами.

Уважаемые политики, если вы не остановитесь прямо сейчас – вы не получите ничего, а миллионы украинцев навсегда потеряют свой дом, свободу и жизнь. Вы в лучшем случае поедете за границу и будете писать мемуары, а в историю войдёте предателями и ничтожествами, прос**вшими уникальный исторический шанс уничтожить российскую империю...

Второго шанса не будет. Я не прощу вам, если мы останемся без Украины просто потому, что кто-то оторвался от реальности и живет несуществующими выборами. История тоже не простит", – подытожила Алина Михайлова.

Напомним, заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, народная депутат от "Слуги народа" Марьяна Безугла призвала отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Нардеп пожаловалась, что у "военного руководства" якобы нет плана войны на 2024 год.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ прокомментировал, что план войны, безусловно, есть.

Также недавно издание The Economist опубликовало статью о якобы ухудшении отношений между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Подоляк заверил, что в украинском руководстве проходят "ситуативные дискуссии", а не конфликт.

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