Второй блок Хмельницкой АЭС подключен к Единой энергосистеме Украины

По состоянию на вечер 25 ноября согласно графикам отключена электроэнергия в 793 населенных пунктах Хмельницкой области.
Кроме того, по техническим причинам обесточены 84 населенных пункта области, без электроснабжения 9169 потребителей.
Об этом сообщает глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
Блок #2 ОП ХАЭС подключен к Единой энергосистеме Украины.
Напомним, что ранее сообщалось, что в Хмельницкой области — одна из самых сложных ситуаций с электричеством в Украине.
Обесточивание Хмельницкой области
23 ноября Хмельницкий был обесточен полностью. Также без света остались объекты критической инфраструктуры и Чернелевский водозабор. В городе во время масштабной воздушной тревоги раздались взрывы.
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