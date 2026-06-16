ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
621
Время на прочтение
2 мин

Второй день подряд РФ атакует крупный областной центр: раздаются взрывы, есть первые «прилеты» — детали

Взрывы потрясли Харьков, где уже более 12 часов раздаются сирены из-за угрозы с воздуха.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Комментарии
Взрывы в Харькове.

Взрывы в Харькове. / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Армия Российской Федерации второй день подряд атакует Харьков. Во вторник, 16 июня, областной центр потрясли взрывы. Произошли попадания.

Что известно об ударах по Харькову читайте в материале ТСН.ua.

В Харьковском районе еще с 23:29 15 июня раздаются сирены об опасности. Утром военные сообщали о беспилотниках на территории области. После 10.30 предупредили об угрозе для самого Харькова. В городе произошло несколько громких взрывов.

Что известно об атаке на Харьков

По данным властей, попадания произошли в Холодногорском и Киевском районе Харькова. По меньшей мере три человека получили травмы.

В Холодногорском районе кафиры ударили по гражданскому предприятию. В больницу был госпитализирован 68-летний мужчина. Также медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубо добавил, что в Киевском районе БПЛА упали во дворе многоэтажки и на территории церкви.

Атака на Харьков 15 июня

Минувшей ночью Россия атаковала Харьков ракетами и дронами . Почти одновременно враг ударил ракетами по Холодногорскому району и дронами по Шевченковскому. Пострадали гражданские.

Заметим, что при повторном ударе РФ в Харькове погибли пять спасателей. Второй «прилет» по гражданскому предприятию произошел тогда, когда на месте работала ГСЧС.

Уже вечером 15 июня Россия ударила дроном по зоопарку в Харькове. «Шахед» попал между виварием, где обитают кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
621
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie