Взрывы в Харькове. / © Associated Press

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Армия Российской Федерации второй день подряд атакует Харьков. Во вторник, 16 июня, областной центр потрясли взрывы. Произошли попадания.

Что известно об ударах по Харькову читайте в материале ТСН.ua.

В Харьковском районе еще с 23:29 15 июня раздаются сирены об опасности. Утром военные сообщали о беспилотниках на территории области. После 10.30 предупредили об угрозе для самого Харькова. В городе произошло несколько громких взрывов.

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Что известно об атаке на Харьков

По данным властей, попадания произошли в Холодногорском и Киевском районе Харькова. По меньшей мере три человека получили травмы.

В Холодногорском районе кафиры ударили по гражданскому предприятию. В больницу был госпитализирован 68-летний мужчина. Также медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубо добавил, что в Киевском районе БПЛА упали во дворе многоэтажки и на территории церкви.

Атака на Харьков 15 июня

Минувшей ночью Россия атаковала Харьков ракетами и дронами . Почти одновременно враг ударил ракетами по Холодногорскому району и дронами по Шевченковскому. Пострадали гражданские.

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Заметим, что при повторном ударе РФ в Харькове погибли пять спасателей. Второй «прилет» по гражданскому предприятию произошел тогда, когда на месте работала ГСЧС.

Уже вечером 15 июня Россия ударила дроном по зоопарку в Харькове. «Шахед» попал между виварием, где обитают кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.

Дата публикации 16:27, 15.06.26 Количество просмотров 71 Киев, Харьков и Днепр: страшные разрушения! Погибшие спасатели и пострадавшие дети!

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