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Второй день подряд РФ атакует крупный областной центр: раздаются взрывы, есть первые «прилеты» — детали
Взрывы потрясли Харьков, где уже более 12 часов раздаются сирены из-за угрозы с воздуха.
Армия Российской Федерации второй день подряд атакует Харьков. Во вторник, 16 июня, областной центр потрясли взрывы. Произошли попадания.
Что известно об ударах по Харькову читайте в материале ТСН.ua.
В Харьковском районе еще с 23:29 15 июня раздаются сирены об опасности. Утром военные сообщали о беспилотниках на территории области. После 10.30 предупредили об угрозе для самого Харькова. В городе произошло несколько громких взрывов.
Что известно об атаке на Харьков
По данным властей, попадания произошли в Холодногорском и Киевском районе Харькова. По меньшей мере три человека получили травмы.
В Холодногорском районе кафиры ударили по гражданскому предприятию. В больницу был госпитализирован 68-летний мужчина. Также медики оказывают помощь 45-летнему мужчине и 66-летней женщине.
Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубо добавил, что в Киевском районе БПЛА упали во дворе многоэтажки и на территории церкви.
Атака на Харьков 15 июня
Минувшей ночью Россия атаковала Харьков ракетами и дронами . Почти одновременно враг ударил ракетами по Холодногорскому району и дронами по Шевченковскому. Пострадали гражданские.
Заметим, что при повторном ударе РФ в Харькове погибли пять спасателей. Второй «прилет» по гражданскому предприятию произошел тогда, когда на месте работала ГСЧС.
Уже вечером 15 июня Россия ударила дроном по зоопарку в Харькове. «Шахед» попал между виварием, где обитают кролики, морские свинки и другие мелкие животные, административным зданием и Домом слона.