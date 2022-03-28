"Второй день рождения 26 марта": Марцинкив рассказал об обстреле оккупантов возле Чернигова

В результате обстрела ранения получили два человека.

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вернулся из Черниговской области, где попал под обстрел российских оккупантов, когда сопровождал гуманитарный груз.

Мэр в своем видеообращении рассказал о деталях обстрела россиянами гуманитарной миссии из Франковска.

По его словам, транспорт попал "в достаточно серьезную перестрелку". Впрочем, подчеркнул Марцинкив, чувствует свою вину, ведь "нужно делать разведку". При обстреле армии страны-агрессорки шаровые ранения получили два человека.

"Мы фактически попали между двумя огнями — между нашими и враждебными позициями. Второй день рождения 26 марта. Ребята сказали, что в таком замесе, как мы побывали, может, один до ста был шанс выжить. Попали в ад, но самое главное, что ребята все живы. Правда, у одного четыре пулевых ранений. У другого — ранения в две руки. Спасибо нашим медикам, которые оказали ребятам помощь. Иначе ваш покорный слуга был бы уже не с вами", – сказал Марцинкив.

Мэр Франковска пообещал, что поставит часовню на месте, где попал под обстрел.

"После победы обязательно на том месте поставлю часовню, вместе с ребятами, с героями. Прошу прощения у них, потому что командир отвечает за всех. Я допустил, слава Богу, не роковую ошибку", — сказал он.

По словам председателя Ивано-Франковска, по дороге в Чернигов увидел много простреленных и взорванных автомобилей. В больнице находятся дети и женщины со скалочными ранениями в лицо и тело.

Также мэр обратился к франковцам с просьбой не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью своих родных. "Эта война не так далеко, как нам кажется во Франковске. Поэтому прошу всех: реагируйте на сигналы тревоги", — добавил Марцинкив.

Как сообщалось, съемочная группа ТСН попала под обстрел, когда выполняла редакционное задание в Черниговской области. Там Андрей Цаплиенко готовил материал о проведении гуманитарного коридора в областной центр. Оккупанты сначала запустили беспилотник, а через 15 минут обстреляли колонну с гражданскими, где также находились иностранные журналисты и съемочная группа ТСН, из смерчей, артиллерии 122-миллиметрового калибра, миномета и танка. Обстрел длился не менее полутора часов.

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