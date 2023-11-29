Второй день рождения: из больницы выписали четырехлетнюю девочку, из сердца которой достали обломок российской мины

Четырехлетнюю Мию, получившую мино-взрывное ранение во время массированного обстрела Херсона 19 ноября, выписали из больницы.

19 ноября 2023 года маленькая Мия с бабушкой уходили из магазина возле их дома.

Об этом пишет Укринформ.

«Буквально в 4-5 метрах от них взорвался снаряд. Бабушка немного прикрыла ее собой. Где не смогла прикрыть внуку, немного попало», — рассказал дедушка пострадавшей девочки Валерий.

ʼСейчас ребенок уже чувствует себя хорошо.

«Сегодня вы видите улыбку на лице Мии. Она улыбается и радуется жизни», – добавил кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.

«Мия имела не только ранения сердца, шеи, но еще и рваную рану на ноге, что тоже мино-взрывной травмой», — добавил врач.

Обломок в сердце ребенка был очень опасным, ведь чуть не задел большие сосуды сердца, в результате чего могла наступить внезапная смерть.

«Поэтому это второй день рождения девочки. Дедушка рядом, и вся команда здесь. Сегодня Мия уже улыбается, и мы все рады и счастливы, что спасли ее жизнь», — отметил директор Института сердца.

Правда, бабушка девочки находится в больнице Херсона, в реанимации, ей сделали операцию. Женщина – в тяжелом состоянии.

Напомним, кафиры 19 ноября обстреляли Херсон из реактивной артиллерии. Снаряды попали в многоэтажное здание. Ранения получили пять человек, в том числе ребенок.

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