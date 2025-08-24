"Второй день рождения у меня 24 августа": из плена вернулся экс-мэр Херсона Владимир Миколаенко (видео)

Экс-мэр Херсона Владимир Николаевенко до и после плена

Бывший мэр Херсона Владимир Миколаенко освобожден из российского плена в рамках обмена пленными.

Об этом стало известно 24 августа, а также подтверждено уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцем.

«Добрый день, Украина! С праздником! Хочу поблагодарить сегодня всех тех, кто занимался увольнением всех ребят, которые сегодня впервые за последние 3,5 года войны попали на украинскую землю. Впервые увидели эти цветущие наши деревья… Спасибо за этот подарок! Я думал, какая дата будет моему второму дню рождения… Очень хорошо совпало, что второй день рождения у меня именно 24 августа», — поделился Владимир Миколаенко.

Эксмэр Херсона Владимир Миколаенко освобожден из плена

65-летний Миколаенко провел более трех лет в плену, хотя как гражданское лицо согласно Женевской конвенции не имел права быть задержанным. Однако Россия еще раз нарушила нормы международного гуманитарного права.

оккупанты незаконно схватили Владимира Миколаенко в апреле 2022 года. Он возглавлял город на протяжении 2014-2020 годов.

«Именно поэтому Украина настаивает: всех незаконно удерживаемых гражданских нужно уволить и вернуть домой», — написал Лубинец.

Владимир Николаевенко — эксмер Херсона в плен / © скриншот с видео

Что известно о Владимире Миколаенко

С началом войны в феврале 2022 года Миколаенко присоединился к терробороне Херсона.

18 апреля 2022 года его похитили российские оккупанты. Долгое время пребывания было неизвестно, пока Международный комитет Красного Креста не подтвердил факт его содержания.

В пропагандистском видео он отказался назвать легендарного командира УПА Романа Шухевича нацистом, заявив, что он был героем для Украины.

В 2022 году бывший мэр Херсона отказался от обмена в пользу тяжелобольного пленника, рискуя собственной свободой ради другого.

Эксмер Херсона Владимир Николаевенко после плена / © Скриншот

24 августа 2025 года Владимир Миколаенко вернули в Украину в рамках обмена «146 на 146».

Отметим, что Владимир Миколаенко — бывший мэр Херсона (2014–2020), инженер по специальности и активный участник гражданского движения. После похищения его россиянами более трех лет находился в плену, четко отказываясь сотрудничать с оккупантами, даже в ущерб собственному освобождению.

Напомним, также в рамках обмена пленными 24 августа был освобожден Дмитрий Хилюк — журналист информационного агентства УНИАН. Он вернулся в Украину после трех с половиной лет в российском плену.

В рамках обмена пленными 24 августа домой вернулись и воины ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы и гражданские.