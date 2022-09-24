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"Второй день театра абсурда": россияне практикуют в Херсонской области "семейное голосование" на "референдуме"

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"Второй день театра абсурда": россияне практикуют в Херсонской области "семейное голосование" на "референдуме"

Фото: Associated Press

На временно оккупированной Херсонской области россияне продолжают проведение "референдума".

Избирательные участки пустые. Именно поэтому оккупанты сами ищут людей для участия в "референдуме". "Комиссии" в сопровождении вооруженных солдат "продолжают охотиться за избирателями, которые всеми способами пытаются избежать с ними встречи".

Об этом сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

"Второй день театра абсурда в Херсонской области. Некоторым не повезло уже дважды — по второму кругу пришлось заполнять бюллетень и "голосовать", — рассказал он.

По словам чиновника, россияне практикуют семейное голосование. То есть – если дома был только один член семьи, то его "просят" взять несколько бюллетеней и "проголосовать" за всех.

"Если коротко – происходит полная дичь. С другой стороны от русского мира ничего другого ожидать и не стоит", – подчеркнул Соболевский.

Как сообщалось, предводители марионточных "ЛДНР" и коллаборанты на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей объявили "референдумы". Назначили их 23-27 сентября. Во время обращения Путин заявили, что поддерживает проведение псевдореферендумов. Мол, что жители Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей якобы сами "изъявили желание определять свою жизнь".

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