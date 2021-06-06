Второй карантинный отпуск: сколько украинцев и где в этом году будут отдыхать

Согласно исследованию, четыре из пяти человек (78,5%) еще не были в отпуске в 2021 году.

Более половины украинцев (53,1%) планируют провести свой ближайший отпуск в Украине. В то же время лишь 10,7% собираются выехать на отдых за границу.

Такими данными исследования поделился министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Согласно этим данным, более половины (52%) вообще не планируют брать отпуск в этом году. Среди тех, кто планирует это будет делать — в основном молодежь от 18 до 24 лет.

Однако более 40% опрошенных планируют взять отпуск в этом году. Из них 53,1% респондентов планируют провести свой следующий отпуск в Украине. Причем отдыхать дома собираются 26,5%, в пределах своей области — 23,7%, в другой области Украины — 44,5%.

Больше всего респондентов (17,4%) намерены поехать в Одесскую область, на втором месте по популярности — Закарпатская область (11,8%), далее следуют Запорожская (7,7%) и Львовская (6,7%) области.

82% респондентов сообщили, что свой последний отпуск провели в Украине. Из них 47% отдыхали дома, почти 25% — в пределах своей области, остальные — в другой области. Самой популярной оказалась Одесская область (13,8%), а также Львовская (8%) и Киевская (7,7%) области.

Исследование туризма в Украине / Олександр Ткаченко Телеграм

В Минкульте добавили, что исследование провела компания "Оперативная социология" среди 2104 респондентов 13-19 мая методом телефонного интервью.

Напомним, ранее сообщалось, что в этом году благодаря вакцинации туристы смогут путешествовать по Европе, которая обещает открыть границы для привитых людей или тех, кто имеет отрицательный ПЦР-тест. Но путешественник должен будет иметь при себе так называемый "COVID-паспорт" или "сертификат вакцинации". Что это за документ, какую информацию в него будут вносить и какие перспективы для украинцев, читайте в нашем материале.

Одесса сезона 2021: во сколько обойдется отдых – прямое включение

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку