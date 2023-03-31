Второй месяц весны приготовил неприятные сюрпризы: синоптик о погоде в апреле

В апреле погода в Украине будет прохладной и богатой осадками. В первые десять дней месяца ожидаются дожди, снег и заморозки. Вторая декада будет немного теплее, осадков станет меньше, но высокие плюсовые температуры не прогнозируются.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, передает " Метеопрог ".

"На территории нашей страны ближайшие 10 суток окажутся прохладными с неустойчивым характером погоды, частым выпадением осадков как в виде дождя, так и снега. В ночные и утренние часы 3-5 апреля будут наблюдаться заморозки в большинстве областей, кроме юга и востока", — рассказал синоптик.

По его словам, с большой вероятностью во второй декаде прохладный и влажный погодный характер сохранится, но постепенно ночные морозы отступят. Впрочем, среднесуточные температурные показатели останутся преимущественно ниже климатической нормы. К середине месяца интенсивного и стремительного потепления не ожидается, подчеркнул Кибальчич.

После 15-16 апреля начнется тенденция роста температуры воздуха. В третьей декаде апреля днем столбики термометров могут показать +20-25°С, а ночью 7-12° тепла. В этот период также существенно снизится количество осадков, а солнечных дней станет больше.

По словам синоптика, апрель 2023 года на большей части территории Украины окажется влажным. Месячное количество осадков суммарно превысит норму в 1,5-2 раза. Температурный режим будет иметь тенденцию к более низким показателям, особенно в западных, северных и центральных областях местами ниже нормы на 1-3 градуса.

"Кроме того, в отдельные дни первой декады есть вероятность выпадения снега с установлением временного снежного покрова. Это касается преимущественно западных и северных регионов. Однако снег в апреле не является аномалией и практически каждый год фиксируется синоптиками и метеорологами практически по всей территории нашей страны", – подчеркнул синоптик Игорь Кибальчич.

Напомним, синоптики Укргидрометцентра информировали, что апрель в Украине будет теплым. Средняя лунная температура воздуха прогнозируется от 9° до 13° тепла, что на 1-1,5 градуса выше нормы.

Читайте также:

На Буковине 15 градусов мороза посреди весны