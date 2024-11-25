Второй понедельник подряд: ОВА показала последствия обстрела Одессы баллистикой (фото, видео)

Цинизм и кровожадность врага просто не знают границ.

Российские террористы 25 ноября попали в центр города Одессы. Пострадали 6 человек, одна женщина – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Показали последствия очередного баллистического обстрела Одессы

В результате ракетного удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, автомобили, стоматология, салон красоты, магазины, цветочные магазины, автомобили людей.

Атака на Одессу 25 ноября

"Также повреждены два учебных заведения – школа и спортивный зал университета. Там выбиты окна и двери. К счастью, педагоги и ученики в момент удара были в укрытиях", – акцентировал Кипер.

На месте атаки работают все соответствующие службы экстренной помощи. Коммунальщики расчищают разрушения, вывозят обломки. Развернут оперативный штаб. Предоставляется вся необходимая помощь. Также на месте прорабатываются данные пострадавших и заполняется документация по компенсации ущерба.

Атака на Одессу 25 ноября

По состоянию на 13:33 в МВД Украины сообщили, что количество пострадавших в результате вражеского удара по Одессе увеличилось до 10.

Напомним, российские террористы совершили ракетную атаку на центр города Одессы. Есть пострадавшие.

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