Мирные переговоры в Абу-Даби 11 ноября

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Сегодня, 11 ноября, проходит второй день мирных переговоров о прекращении войны в Украине с участием Украины, России и посредничества США. Мирные переговоры стартуют в 10.00 по киевскому времени. Они проходят в Абу-Даби, Объединенных Арабских Эмиратах.

ТСН.ua будет оперативно сообщать о ходе переговоров и новых заявлениях.

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Второй день мирных переговоров в Абу-Даби

Глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов воздержался от ответа на вопрос, продолжает ли Россия требовать выведения украинских войск из Донбасса во время мирных переговоров в Абу-Даби.

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Буданов подчеркнул, что подробности и вопросы, которые поднимаются во время переговоров, будут оставаться непубличными. По его словам, важен только результат, и когда он будет достигнут, об этом объявят публично.

Глава депутатской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия во время общения с журналистами после переговоров заявил, что у Украины есть хороший импульс, чтобы найти решение до Нового года.

По его словам, этот раунд был одним из самых трудных, поскольку россияне пришли с жесткими требованиями. Украинской делегации было тяжело смягчить дискуссию.

«Однако мы договорились об обмене. И он будет одним из самых больших, а возможно, и вообще самым большим. Также после возвращения американской стороны из Москвы к нам в Дублин мы обсудим возможную дату следующей встречи», — добавил Арахамия.

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Джаред Кушнер и Стив Уиткофф во время общения с прессой заявили, что есть значительный прогресс по гарантиям безопасности для Украины. Завтра, 12 ноября, они отправятся к Путину, чтобы обсудить результаты переговоров. Также Уиткофф и Кушнер собираются встретиться с Владимиром Зеленским.

Кушнер добавил, что российская делегация хочет добиться большего успеха перед тем, как Путин и Зеленский встретятся лично. Он отметил, что между лидерами нет ни симпатии, ни доверия.

По словам главы российской делегации Мединского, Украине и России якобы удалось договориться о новом масштабном обмене пленными. Конкретные параметры обмена будут известны в ближайшее время. Во время выступления российской делегации перед прессой Мединский сделал несколько заявлений. По его словам, центральной на мирных переговорах о прекращении войны в Украине была тема европейской системы безопасности.

Российская делегация заявляет, что обменялась с представителями США позициями. «Местами» удалось найти понимание, но разговор продолжится. Относительно европейских представителей Мединский заявил, что не понял их статуса в переговорах.

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Отдельно Мединский цинично заявил, что якобы Европа «способствует массовой гибели мирного населения и занимается групповым обманом украинского народа». Позиция России, вероятно, осталась неизменной, поскольку Мединский заявил, что «каждый клочок российской земли будет возвращен РФ». Следовательно, Россия продолжает претендовать на территории Украины, которые не способна захватить годами.

В 13:13 в пресс-службе Службы внешней разведки сообщили ТСН, что переговоры официально завершились.

Параллельно со вторым раундом переговоров в России идет брифинг спикера Путина Дмитрия Пескова. По его словам, российская делегация не имела контактов с европейцами. Песков уклонился от оценки результатов встречи, отметив, что нужно дождаться завершения дня, когда делегация подведет итоги. Он добавил, что Путина постоянно информируют о ходе переговоров.

В то же время директор департамента внешнеполитического планирования МИД РФ Алексей Дробинин заявил, что гарантии безопасности могут предусматривать создание оборонных союзов или политические договоренности. В ведомстве также предположили, что некоторые страны НАТО могут заключать такие соглашения с Москвой самостоятельно.

В 10:38 глава Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил о начале второго дня мирных переговоров в Абу-Даби.

«Начинаем второй переговорный день. Сначала трехсторонний формат вместе с США и Россией. После этого проведем отдельную встречу с европейскими партнерами. Работаем», — пишет Умеров.

Второй день мирных переговоров должен начаться 11 ноября в 10.00 по киевскому времени.

Как Россия использует переговоры в Абу-Даби

Главным достижением первого раунда стала договоренность о масштабном обмене пленными в формате «1000 на 1000» или «1500 на 1500». В то же время предложения Украины по энергетическому и черноморскому перемирию остались без согласия России, поскольку глава российского МИД Сергей Лавров вновь повторил требования относительно новой архитектуры безопасности в Европе с учетом интересов Кремля.

По мнению аналитика Марии Золкиной, Москва пытается навязать США требования, которые фактически дублируют ультиматум Кремля к НАТО декабря 2021 года о возвращении к границам 1997 года. Россия рассчитывает, что спецпредставитель США Джаред Кушнер, оформивший эти идеи в «пять основных принципов» взаимодействия безопасности, привлечет Белый дом к концепции крупного соглашения. При этом уступки будут требоваться не только от Украины, но и Европы.

Стратегическая цель Владимира Путина состоит в расколе между США и Европой и внесении противоречий внутрь европейского блока. Создавая иллюзию возможности большой сделки, Кремль затягивает время и рассчитывает чужими руками похоронить договоренности.

Ситуация для Дональда Трампа усугубляется результатами выборов в Конгресс, где заработает демократическое большинство. Теряя рычаги во внутренней политике — в частности по вопросам миграции, здравоохранения и образования — Трамп становится более уязвимым в отношениях с геополитическими оппонентами и стремится достичь хотя бы псевдоуспехов на внешнеполитической арене, чем и пользуется Путин.

Несмотря на демократическое большинство в Конгрессе, восстановление масштабных пакетов военной помощи Украине остается маловероятным. Основные усилия демократов будут направлены на расследование действий Трампа и защиту санкционного режима против России. Новое финансирование для Киева возможно разве что как предмет сложных внутриполитических торгов и бюджетных компромиссов между Трампом и Конгрессом.

Что пишут европейские СМИ о переговорах

Французское издание Le Monde пишет, что переговоры в Абу-Даби зашли в тупик и пока не принесли результатов. Хотя Владимир Зеленский назвал дискуссию «конструктивной», стороны не достигли ощутимого прогресса за четыре часа обсуждений из-за категорического неприятия Москвой идеи прекращения огня.

В то же время, администрация Дональда Трампа позитивно оценила сам факт проведения встречи, а госсекретарь Марко Рубио подчеркнул исключительную роль США как единственного посредника.

Американскую сторону на переговорах представляли Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, продвигающие идею экономического сотрудничества с РФ и создание новой архитектуры европейской безопасности с учетом российских интересов. В частности, обсуждались соглашения в энергетическом секторе, закупка российского дизеля. Такая риторика Вашингтона восходит к стремлению Владимира Путина ослабить НАТО и восстановить сферу влияния на территории бывшего СССР.

Подход Белого дома вызвал острую критику среди американских демократов и политиков. Будущий глава комитета Сената по международным отношениям Крис Кунс и эксперты отметили, что переговорщики Трампа могут спешить с призывами к миру из-за усиления контроля со стороны Конгресса. Сенатор также призвал привлечь к ответственности лиц, чьи действия ослабили оборону Украины, в частности, Илона Маска и главу Пентагона Пита Хегсета.

Германия, Франция и Великобритания выразили обеспокоенность тем, что США могут пойти на преждевременные уступки Кремлю ради быстрого соглашения. Комментируя позицию США, украинский президент подчеркнул, что его главной задачей является защита интересов Украины и привлечение международных союзников в переговорный процесс, а не попытки сделать американского президента счастливым.

Заявления Зеленского после первого дня переговоров

Напомним, первый день трехсторонних переговоров в Абу-Даби между Украиной, США и РФ президент Владимир Зеленский оценил как конструктивный и содержательный. Ключевым достижением первой сессии стала договоренность о предстоящем масштабном обмене пленными, процесс согласования которого возглавил Кирилл Буданов.

По данным СМИ, глава украинской делегации будет вести диалог, в частности, с представителем ФСБ Дмитрием Минаевым, подразделение которого ранее стояло за организацией неудачного покушения на самого Буданова.

Глава украинского МИД Андрей Сибига передал партнерам предложения по перемирию в Черном море и энергетике, определив ключевыми приоритетами Киева реальное прекращение огня, гарантии безопасности и организацию встречи президентов Украины и РФ.

В свою очередь, источники в украинской делегации категорически опровергли слухи в СМИ о том, что американская сторона якобы предлагала «картографическую хитрость» с изменением административных границ Донецкой и Луганской областей ради формального «контроля» РФ над Донбассом.

Российская сторона продолжает выдвигать ультимативные условия для достижения мира. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отверг призывы Евросоюза к немедленному прекращению огня и заявил, что урегулирование войны возможно только после согласования новой глобальной архитектуры безопасности. В то же время, спецпредставитель США Джаред Кушнер отметил, что Кремль выражает готовность к миру при определенных условиях, но в то же время ставит под сомнение реальную готовность к этому Украины и Европы.

Что было во время первого дня переговоров в Абу-Даби

Напомним, 10 ноября в Абу-Даби начались двухдневные трехсторонние мирные переговоры об окончании войны с участием Украины, США и РФ, а также европейских партнеров. Украинскую делегацию возглавили Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица и Вадим Скибицкий.

Приоритетами Киева определены прекращение боевых действий, надежные послевоенные гарантии безопасности, экономическое восстановление и решение гуманитарных вопросов. Перед началом трехстороннего этапа украинская сторона провела координационную встречу с представителями Великобритании, Франции, Германии, Италии, НАТО, Еврокомиссии и спецпосланниками США.

Первый день переговоров длился около четырех часов. Участники обсудили гарантии безопасности Украины, Европы и РФ, а также вопросы прекращения боевых действий. Источник в украинской делегации опроверг информацию о том, что американские переговорщики якобы предлагали изменить административные границы Донецкой и Луганской областей. Переговоры возобновятся утром 11 ноября в 10.00 по киевскому времени.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф по итогам встречи союзников заявил о полном согласовании общей позиции. Он подчеркнул, что любые будущие договоренности должны уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины, а также давать ей действенные гарантии безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ход переговоров с президентом Финляндии Александром Стуббом, подчеркнув настроенность на деэскалацию и реальный мир при аналогичной позиции РФ. Также рассматривается возможность проведения встречи Зеленского со спецпосланниками Дональда Трампа после завершения раунда в Абу-Даби, в частности, сообщалось о возможном визите Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев и Москву.

Кроме Украины и США на переговорах присутствует российская делегация. Наблюдатели и представители украинской стороны отмечают, что впереди сложная работа: Давид Арахамия заявил, что Украина ожидает конкретных результатов скорее второго раунда переговоров, чем первого.

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