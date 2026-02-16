Второй раз за месяц: в Одессе взорвался автомобиль, пострадал мужчина

На месте события

Сегодня, 16 февраля, в Одессе на улице Академика Королева взорвался автомобиль — пострадал 56-летний мужчина.

О случае сообщили в полиции.

«Сообщение о взрыве автомобиля Toyota поступило на спецлинию 102 сегодня утром. Пострадал 56-летний мужчина. Он госпитализирован», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте работают оперативники, следователи, криминалисты, взрывотехники полиции. Все обстоятельства и причины инцидента выясняются.

По данным источников «Думской», инцидентом уже занялась Служба безопасности Украины. Под машиной было установлено самодельное взрывное устройство без оболочки.

Также стало известно, что пострадавший в результате взрыва может являться сотрудником одного из оборонных предприятий.

Напомним, в Одессе 6 февраля взорвался автомобиль Toyota, в результате погиб 21-летний мужчина. Взрыв автомобиля в Киевском районе квалифицировался как террористический акт.