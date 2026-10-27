Жилье и кредитование / © ТСН.ua

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В Украине планируют изменить условия государственной программы доступного ипотечного кредитования «еОселя». С 2027 года семьям предлагают снижать процентную ставку по кредиту на два процентных пункта за каждого родившегося или усыновленного ребенка.

Об этом пишет «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на сообщение Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

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Как будут уменьшать ставку по ипотеке

Предложенные изменения предполагают, что размер процентов по кредиту будет зависеть от количества детей в семье. При рождении или усыновлении каждого ребенка ставку планируют снижать на 2 процентных пункта.

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В частности, после появления первого ребенка семья сможет платить 5% годовых вместо 7% в течение первых трех лет кредитования. С четвертого до десятого года ставка будет составлять 8% вместо 10%.

Рождение или усыновление следующего ребенка позволит уменьшить процентную ставку еще на два процентных пункта.

По замыслу авторов инициативы финансовая нагрузка на семьи с детьми будет уменьшаться по мере увеличения семьи.

Кто сможет получить льготу

Новые условия планируют распространить не только на супругов, но и на одиноких матерей и родителей, самостоятельно воспитывающих детей.

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Также для участников программы, претендующих на снижение ставки в связи с рождением или усыновлением ребенка, не предусматривают возрастных ограничений.

В то же время, конкретные условия применения новых ставок будут зависеть от окончательно утвержденного механизма программы.

Сколько денег предусмотрели на «есель» 2027 года

В проекте государственного бюджета на 2027 год на программу «еОселя» предлагают направить 45 млрд грн. По предварительным оценкам этого финансирования должно хватить примерно для 20 тыс. украинских семей.

Расширение программы рассматривается как один из механизмов решения жилищных проблем граждан. В то же время, государственная поддержка ипотечного кредитования должна стимулировать спрос на жилье и способствовать развитию строительной отрасли.

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Какие льготы по «еОселю» действуют сейчас

Программа государственного ипотечного кредитования предусматривает льготные условия для определенных категорий граждан.

В частности, в конце 2025 года она была расширена для внутренне перемещенных лиц, предусмотрев компенсацию государством 70% первого взноса. Для молодых украинцев младше 25 лет предусмотрена возможность оформить кредит с первоначальным взносом в размере 10%.

Воспользоваться льготной ипотекой могут военнослужащие, медицинские работники, педагоги и представители других определенных категорий.

По обнародованным данным, жилье по программе «еОселя» приобрели около 30 тысяч украинских семей, а общий объем государственного финансирования превысил 50 млрд грн.

Если предложенные изменения будут введены в 2027 году, к действующим инструментам поддержки прибавят механизм снижения ипотечной ставки в зависимости от рождения или усыновления детей.

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