Второй Саммит мира должен быть в одной из стран Глобального Юга: Зеленский назвал, где именно

Второй Саммит мира должен быть в одной из стран Глобального Юга, в частности в Индии, но для этого в соответствии с процедурами нужно, чтобы она присоединилась к общему коммюнике.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с представителем индийских СМИ в воскресенье, 25 августа.

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"Мы очень открыты. Я вам скажу, есть такие страны, как Саудовская Аравия, Катар, Турция и Швейцария, но это другое направление. Это те государства, с которыми мы ведем переговоры по поводу второго саммита. Я абсолютно поддерживаю, чтобы провести Саммит мира в Это великая страна, это большая демократия в мире. Это касается не только Индии, но и любого государства, которое бы положительно относилось к принятию у себя второго саммита. провести саммит, пока страна не присоединится к коммюнике саммита", — отметил он, подчеркнув, что "никто ни на кого не давит, но это логично".

Напомним, Институт изучения войны (ISW) считает, что после визита премьера Индии Моди во внешней политике страны произошел значительный поворот.

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